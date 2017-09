Risparmio e aggregazione: a Corcolle il mercatino del libro usato

Una compravendita di libri usati, qui, nella biblioteca della parrocchia di via Monteprandone, ai Giardini di Corcolle. “Un’occasione per creare un momento di socialità”, ha spiegato Danilo Proietti, presidente dell’associazione Un mondo nel cuore, promotrice dell’evento.

Un'occasione di socialità e risparmio

L’inizio dell’anno scolastico si avvicina con tutte le spese annesse, di certo quelle più onerose riguardano il costo dei libri. E qui entra in gioco l’associazione Un mondo nel cuore che da tempo si occupa di promozione sociale in uno dei quartieri del Municipio Roma VI delle Torri, Corcolle appunto. “Abbiamo pensato che il mercatino per la compravendita di libri sia un’occasione importante per creare momenti di aggregazione e far conoscere i cittadini tra di loro – ha spiegato Proietti - a questo poi si aggiunge il fine importante di puntare sul risparmio”. E così ne ha spiegato il funzionamento: “Qui arrivano genitori e ragazzi e decidono tra di loro come procedere allo scambio o alla vendita”. I libri che principalmente vengono “riciclati” sono quelli relativi ai corsi di studio delle scuole medie o superiori.

L'appuntamento sabato 9 settembre

Qui, l’associazione punta anche alla creazione di spazi sociali per sopperire alle carenze del quartiere: “Non ci sono molte occasioni che consentono aggregazione – ha continuato Proietti – così organizziamo momenti di confronto come questo”. Il secondo appuntamento con il mercatino dei libri usati è fissato per la giornata di sabato 9 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso la biblioteca Tempo Libero di via Monteprandone.

