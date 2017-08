Muore Luciano Lorenzetti: Castelverde saluta il suo barista, pietra miliare del quartiere

"Una pietra miliare di questo quartiere". Lo ha raccontato così Luciano Lorenzetti Isabella Frangella del comitato di quartiere Castelverde a Roma Today. Il barista che qui ha visto crescere intere generazioni è morto nella giornata di ieri a causa di un infarto all'età di 60 anni, un infarto che lo ha strappato alla famiglia e agli affetti di sempre.

Morto Luciano Lorenzetti

Luciano era conosciuto da tutti, grandi e piccoli. Gestiva un bar in piazza, il bar Centrale, che nel tempo era diventato un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere e anche per chi qua ci veniva solo di passaggio o in vacanza. I funerali di Luciano saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 agosto, presso la parrocchia di Santa Maria in Loreto a Castelverde.

"Un altro pezzo di Castelverde che se ne va"

Con Luciano Castelverde ha perso un altro pezzo di storia. Solo il 10 luglio, infatti, un altro lutto ha colpito il quartiere quando Giamapolo Biagetti è morto dopo aver combattuto contro una brutta malattia per tantissimi anni. Anche Giampolo lavorava con il pubblico, era proprietario del "Caffè Biagetti" e anche lui come Luciano ha visto crescere i giovani di Castelverde.

Il dolore del quartiere "Ci mancherai"

"Un'altra persona che ha fatto la storia di Castelverde" e poi ancora "Avevi una parola e un sorriso per tutti, sempre", "Nel suo bar noi monelli ci siamo cresciuti e lui è sempre stato con noi", non solo "Se ne va una figura storica di Castelverde". Sono tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno invadendo le pagine social del quartiere, da quelle del comitato a quelle cittadini. Sono in tanti a voler dare ancora un ultimo saluto a quell'uomo, marito e padre che qui ricorderanno sempre.