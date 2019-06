Colle Prenestino, il ciclista maglia rosa del Giro d’Italia è ufficialmente invitato in Municipio

Il consiglio delle Torri ha detto “sì”, all’unanimità le diverse componenti politiche di viale Cambellotti hanno stabilito di invitare ufficialmente in municipio Valerio Conti, maglia rosa del Giro d’Italia. “E’ giusto tributargli il dovuto riconoscimento” ha commentato Dario Nanni, coordinatore di Roma e provincia per Italia in Comune e consigliere municipale a margine della seduta.

Nanni (IIC): "La sua abnegazione sia esempio"

Valerio Conti ha guadagnato la maglia rosa nella sesta tappa del Giro d’Italia che si è conclusa a maggio a San Giovanni Rotondo. Ha 26 anni e a rendere la sua vittoria ancora più speciale è anche la sua provenienza. Il ciclista è nato e cresciuto a Colle Prenestino, uno dei quartieri più periferici di Roma Est. “L'abnegazione, la passione e le qualità sportive e morali di Valerio possono essere un esempio per molti giovani della periferia romana che non è solo degrado e violenza ma è anche fermento, culturale, sociale e sportivo” ha aggiunto Nanni, primo firmatario dell’atto votato in consiglio.

Colle Prenestino: “Siamo orgogliosi di lui, lo aspettiamo in quartiere”

Un altro invito per Valerio Conti arriva dal comitato di Colle Prenestino, il quartiere dove il ciclista è cresciuto e dove tutt’ora vive la sua famiglia. Da Colle Prenestino fin da subito è arrivato un tifo sfegatato per il 26enne romano. “Lo invitiamo a venire in quartiere quanto prima – ha detto Giuseppe Lanzillotta, presidente del comitato – siamo orgogliosi di lui”.