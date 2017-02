Papa Francesco a Villaggio Falcone: applausi e selfie in parrocchia

Papa Francesco ha visitato questo pomeriggio la parrocchia di Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù a Villaggio Falcone, nel VI municipio di Roma. Ad accoglierlo con un lungo applauso una folla di fedeli grandi e piccini tutti accalcati davanti alle transenne, nell'area davanti alla chiesa, insieme al cardinale Agostino Vallini e al parroco, don Francesco Rondinelli.

Il Papa, alla sua tredicesima visita in una parrocchia romana, si è prima intrattenuto all'esterno della chiesa per salutare le tante persone presenti, stringere mani, dispensare le benedizione. Senza dire mai di no alle richieste di mettersi in posa per un selfie. Tanti i più piccoli che si sono messi in fila per una foto con il Pontefice, che ha poi incontrato nel salone del Teatro parrocchiale, i ragazzi del catechismo, con il Gruppo giovani, ha salutato i malati e gli anziani, gli sposi che hanno battezzato i propri figli nei mesi scorsi e le famiglie assistite dalla Caritas parrocchiale, insieme agli operatori.