La periferia fuori raccordo chiede un bus notturno: al via la petizione

"Vogliamo un autobus che di notte colleghi il nostro quartiere alle zone centrali della città". E' questa la richiesta che i giovani di Castelverde stanno portando avanti e per farlo hanno organizzato una raccolta firme perché "Ci sentiamo penalizzati" hanno commentato a Roma Today.

Il comitato giovani è nato a luglio

Durante lo scorso mese di luglio un gruppo di giovani ha costituito in seno al comitato di quartiere già esistente da anni una nuova componente "Fuori Raccordo - Gruppo Giovani CDQ Castelverde". Sono circa cinquanta i ragazzi che con la nuova sigla vogliono "provare a cambiare le cose" come ha raccontato Fabrizio Caputo, il responsabile, in una recente intervista al nostro giornale. Tanti gli obiettivi dei Fuori Raccordo che, oltre all'integrazione e al confronto al di là dei social, si sono posti un traguardo da raggiungere: un autobus notturno.

Al via la petizione per la richiesta dell'autobus notturno

"Molti residenti del quartiere lavorano di notte - ha spiegato ancora Fabrizio Caputo - chi non ha la macchina per muoversi è penalizzato, come è penalizzato anche chi deve prendere un treno o un aereo all'alba". Sono queste alcune delle motivazioni che hanno spinto i ragazzi a scendere in campo: "Insieme con Claudia Ciccotti, referente del progetto, abbiamo dato il via alla raccolta firme - ha spiegato ancora Fabrizio - perché vorremmo non essere più penalizzati, vorremmo che anche gli abitanti dei quartieri limitrofi, i giovani soprattutto, potessero avere la possibilità di venire qui di sera, ci sono pub e locali aperti anche di notte".

I punti della raccolta

La petizione che sarà poi consegnata agli uffici di Roma Mobilità e al Municipio Roma VI ha preso il via da pochi giorni e ha già raggiunto oltre un centinaio di adesioni. "Abbiamo uno stand all'Estate Romana e ne collocheremo uno anche alla festa del Castellaccio - ha spiegato ancora Fabrizio - inoltre i fogli per la raccolta firme sono posizionati presso i locali dell'aula civica e presso gli esercizi commerciali del quartiere".