Il ponte dell'Osa 20 giorni dopo il crollo: "Sarà riaperto ai pedoni"

Sono trascorsi 20 giorni dalla chiusura del Ponte Osa nel versante Prenestino del Municipio Roma VI delle Torri e le soluzioni definitive sono ancora lontane. Intanto una buona notizia: il ponte sarà riaperto ai pedoni. A comunicarlo è il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Roberto Romanella che attraverso la pagina social del suo profilo istituzionale ha annunciato: "A seguito delle verifiche sullo stato del ponte, è stato predisposto un verbale con il quale si consentirà la riapertura al passaggio pedonale della struttura".

Gli animi dei residenti sempre più caldi

Un barlume di speranza, almeno, per i quartieri collocati a ridosso del ponte che da un mese “annaspano” e soffocano nel traffico, tra i commercianti che si sono visti ridurre notevolmente le entrate e i mezzi di soccorso in evidente difficoltà. Un malcontento che è sfociato in protesta nel tardo pomeriggio di lunedì quando alcuni abitanti hanno bloccato parzialmente il traffico sulla via consolare e si sono calati nel fiume. (QUI IL VIDEO)

Il sopralluogo dei militari del Genio Pionieri

Nella mattina di martedì 24 aprile un sopralluogo da parte dei militari del Genio Pionieri per capire la possibilità di collocare sul ponte dell'Osa un ponte Bailey. La proposta presentata dal Municipio Roma VI delle Torri è stata discussa anche durante l'ultima commissione capitolina lavori pubblici. "Nei prossimi giorni sapremo i costi e di montaggio e gestione del ponte militare - ha sottolineato Romanella accompagnato dall'assessore Sergio Nicastro, delegato ai lavori pubblici - così da creare uno scavallo al ponte attuale in attesa che venga riparato".

"L'installazione del ponte richiede poche settimane"

"Tutti gli enti competenti sono presenti al tavolo per assicurare al territorio la massima velocità di risposta - ha fatto sapere l'assessora Katia Ziantoni - l'installazione del ponte richiede fattivamente poche settimane, aggiorneremo i cittadini in tempo reale in modo da informarli sui passi che l’Amministrazione ha messo in campo sin dal primo giorno".