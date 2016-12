Villaggio Prenestino e il presepe sagomato: "E' bello impegnarsi per il proprio quartiere"

Il quartiere Villaggio Prenestino si prepara a vivere il Natale. Anche quest'anno, in largo Scapoli, è stato collocato il presepe sagomato realizzato da un falegname di zona. Intanto l'associazione di quartiere Villaggio Prenestino: "Vogliamo che questa ricorrenza diventi una tradizione".

Un quartiere in festa quello di Villaggio Prenestino nel Municipio Roma VI delle Torri. Luminarie, presepe sagomato e albero di Natale, sono loro i protagonisti della tradizione nata lo scorso anno e che tutti asupicano possa essere duratura negli anni. Le luminarie sono state collocate grazie al contributo dei commerciandi di zona che "hanno manifestato così il senso di appartenenza al quartiere", commentano dall'associazione di quartiere Villaggio Prenestino. In largo Scapoli poi anche l'albero di Natale donato dall'associazione Arco. Sempre qui, torna il presepe sagomato con l'aggiunta di nuovi personaggi.

Le sagome sono state realizzate dal maestro Donato Vona che nel vicino quartiere di Rocca Cencia ha una falegnameria da circa trent'anni: "Ho realizzato le sagome con molto entusiasmo - spiega - è bello impegnarsi per il quartiere in cui si vive". Sulla modalità di costruzione aggiunge: "Il primo passo è realizzare il disegno, poi migliorarlo e infine ritagliare il legno". Un gioco da ragazzi, insomma, per il maestro Vona che anticipa: "Quest'anno la novità è rappresentata dai re magi ma per il prossimo anno pensiamo di colorare le sagome".

E l'auspicio è quello che il presepe possa diventare davvero una tradizione: "Per noi - commenta Stefano De Prophetis dell'associazione di quartiere Villaggio Prenestino - è importante dare un senso di continuità e fare in modo che questi eventi siano una ricorrenza". Conclude: "Per il prossimo anno puntiamo ad arricchire il presepe di nuovi dettagli".