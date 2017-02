Via Polense sempre più strada a luci rosse: "Aumentano le prostitute, soprattutto di giorno"

E’ tornato più prepotente rispetto al passato il fenomeno della prostituzione nel quartiere Castelverde. Dopo un periodo di “calma”, le squillo hanno ripreso a stazionare anche di giorno sulla via Polense, gettando nello sconforto i residenti. “Riunioni di prostitute anche davanti le porte di casa”, ha esordito Andrea De Carolis, membro del comitato di quartiere Castelverde, che già in passato aveva lanciato gridi di allarme.

Era il mese di dicembre del 2015, quando, i residenti hanno inviato una lettera aperta all’allora Prefetto Gabrielli e commissario Tronca con un’unica richiesta: arginare il fenomeno. Successivamente anche un altro sos, lanciato dalle pagine del nostro giornale, che definiva Castelverde il quartiere a luci rosse di Roma.

Rispetto a queste date, però, nulla è cambiato. “Sono posizionate in una zona che confina tra pubblico e privato, oltretutto – ha proseguito De Carolis – al confine tra due caserme Colonna e San Vittorino”. Così, in questo tratto della via Polense è diventato un “Porno drive self service – come lo ha definito lo stesso De Carolis – dove le macchine, vengono, sostano e poi ripartono”.

Eppure, qui a Castelverde basterebbe poco per arginare il fenomeno e infondere sicurezza tra i cittadini. “La scorsa sera, ho allertato i carabinieri, qui è venuta una volante e appena è arrivata le prostitute sono andate via, salendo su un autobus”. Da qui anche il ringraziamento ai carabinieri perché: “Nonostante siano giunti da una caserma lontanissima sono prontamente intervenuti”, ha commentato ancora De Carolis.

Sulla necessità del trasferimento di una caserma dei carabinieri a Castelverde, tema già dibattuto altre volte dallo stesso comitato De Carolis ha concluso: “Siamo 31mila abitanti, chiediamo che la stazione venga spostata a Castelverde come da programma ministeriale”.