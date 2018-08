Raggi annuncia 300mila euro per la scuola media di Corcolle. Dal quartiere: "I fondi già c'erano"

“300mila euro per il completamento della scuola media di Corcolle”. È questo parte dell’annuncio che la sindaca Virginia Raggi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook nel pomeriggio di martedì insieme ad altri interventi che saranno effettuati in tutta la città. Ma il comitato di quartiere che da tempo si batte per la realizzazione della nuova struttura mostra scetticismo e ancora di più rabbia: “Ci sentiamo presi in giro”.

Il comitato avanza richieste da oltre un anno

Le prime richieste del comitato di quartiere per la realizzazione della nuova scuola in via Spinetoli che dovrebbe sorgere proprio di fianco a quella già esistente, risalgono a oltre un anno: “Abbiamo intrapreso ogni strada – ha spiegato Stefano Cesare, presidente del comitato di quartiere Giardini di Corcolle – ma non abbiamo ottenuto nessun riscontro oggettivo”. Ha aggiunto: “Ci sentiamo presi in giro da questo annuncio, siamo sfiduciati perché i 300mila euro non sono altro che i soldi dovuti per le opere di compensazione della TAV e fintanto che inizieranno i cantieri non crederemo a queste parole”. Delusi e arrabbiati i cittadini di Corcolle che sulla scuola di via Spinetoli avevano anche ottenuto la disponibilità dei consorzi alla realizzazione dell’opera che però, senza progetto comunale, non può andare avanti.

Dal comitato: "Siamo sfiduciati"

“Siamo scoraggiati, arrabbiati perché le nostre richieste cadono nel vuoto, perché alle parole non seguono i fatti – ha continuato Cesare che ha sviscerato anche altre problematiche – siamo ancora in attesa che venga riparata la giostra al parco di via Cantiano o che i rifiuti vengano raccolti in maniera sistematica”. E sull’incontro in Municipio previsto per i prossimi giorni ha concluso: “Non sappiamo con certezza se parteciperemo, ci sembra tempo perso”.