Colle Prenestino: crolla la recinzione, il parco di via Acciaroli è allo sbando

“Nonostante i nostri interventi la rete ha ceduto”. Un commento amaro quello di Pasquale Gallinelli, presidente del comitato di quartiere Colle Prenestino che negli ultimi anni ha lavorato alla manutenzione del parco di via Acciaroli. Sfalcio dell’erba, sistemazione di giochi e panchine ma anche alla riparazione della rete che circonda l’area verde.

Il parco, costruito cinque anni fa come opera a scomputo, non ha avuto ancora ad oggi neanche l’assegnazione di un nome, eppure, qui in uno dei quartieri del Municipio Roma VI delle Torri, potrebbe rappresentare un punto di riferimento per grandi e piccoli. Tutti gli interventi realizzati fino ad ora sono stati svolti dal comitato che ha segnalato molte volte alle istituzioni la necessità di intervenire: “Non possiamo fare tutto da soli”, è stato il messaggio chiaro e forte lanciato dal quartiere.

Durante lo scorso mese di ottobre l’assessora all’ambiente del Municipio, Katia Ziantoni, ha effettuato un sopralluogo “ma poi più nulla”. Gallinelli ha quindi concluso: "Nei prossimi giorni presenterò l’ennesima richiesta di sopralluogo in municipio, coinvolgendo anche i vigili, sperando di ottenere risultati concreti che vadano oltre le solite parole”.