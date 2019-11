Rocca Cencia, l’appello del comitato alla sindaca: “Dichiari questa zona a rischio ambientale”

Quella della sindaca, sulla “terra dei fuochi di Roma est”, è un’assenza che pesa. Pesa nei silenzi e nelle mancate risposte ai cittadini che da anni, anche troppi (comprese le precedenti amministrazioni) chiedono la chiusura degli impianti Ama a Rocca Cencia. Manifestazioni, proteste, denunce: chi rivendica il diritto alla salute, a Rocca Cencia e nelle zone limitrofe, non ha risparmiato azioni in questi anni di lotta, non solo, ha visto amici e parenti ammalarsi o morire di cancro e in cambio non ha ottenuto ancora nulla.

L’appello del comitato alla sindaca Raggi

“Vogliamo lanciare un appello alla sindaca, dichiari questa zona a rischio ambientale e si avvalga della recente legge regionale (124ndr) che prevede, dopo una serie di autorizzazioni, l’approvazione di un piano di risanamento”. A parlare è Marco Manna, presidente del Comitato Periferie Roma Est, da tempo in prima linea per combattere la presenza degli impianti Ama a Rocca Cencia, un nervo scoperto per chi in questo territorio ha scelto di vivere e di crescere i suoi figli.

“Devono chiudere il TMB, non viviamo più”

L’ultima manifestazione a Rocca Cencia si è svolta lo scorso 28 settembre a pochi metri dal piazzale Ama, dove il comitato Periferie Roma est ha spiegato motivazioni e conseguenze, dove sono state raccontate diverse testimonianze, alcune raccolte dal nostro giornale (la storia di Valerio), e dove la richiesta rimane invariata: “Chiudete il TMB”. Ma il comitato non si ferma e annuncia: “Oltre le proteste, nelle prossime settimane presenteremo anche alcune proposte, siamo esasperati, non possiamo continuare a vivere così, non è giusto, i nostri diritti vengono violati”. E davanti all’assenza di azioni concrete, dal comitato giunge un’altra richiesta: “Dovrebbe essere la politica a chiedere le dimissioni, ma a questo punto lo facciamo anche noi: davanti a questo fallimento, l’assessora Ziantoni dovrebbe dimettersi come atto di responsabilità e di risposta al silenzio del Comune”.