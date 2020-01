Rocca Cencia, FdI "brinda" alla chiusura (mai avvenuta) degli impianti Ama: "Dal M5s promesse non mantenute"

“Chiudere l’impianto di Rocca Cencia entro dicembre 2019 e riqualificare i terreni con l’istituzione del parco nazionale dell’agro romano”. Nell’ormai lontano settembre del 2016, era questa la volontà del M5s al VI Municipio, sigillata con ordini del giorno e atti. Una volontà che faceva seguito agli annunci pre-elettorali, già perché il partito di Di Miao ha chiuso proprio a Rocca Cencia la campagna cittadina paventando la dismissione immediata del sito impiantistico per il trattamento dei rifiuti di Roma Est. La stessa volontà è stata ribadita anche due anni più tardi (settembre 2018). Ai nostri taccuini l’assessora all’ambiente confermava la chiusura entro dicembre 2019 (qui l’intervista).

L'ironia di Fratelli d'Italia per sottolineare la mancata chiusura degli impianti

Il funzionamento a pieno regime degli impianti, a gennaio 2020, dimostra come la promessa grillina si sia dissolta nel nulla. Una dead line che però non è passata in sordina, soprattutto tra le fila delle opposizioni che già al tempo dell’approvazione dell’ordine del giorno (settembre 2016) erano scettiche rispetto alla data annunciata per la chiusura. Una mancanza quella del movimento cinque stelle che il gruppo consiliare Fratelli d’Italia ha voluto sottolineare con ironia (per ora).

Da FdI la chiamata a tutto il centrodestra: "Mandiamo il M5s a casa"

“Siamo stati a Rocca Cencia il primo dell’anno con una bottiglia di Romanella perché avremmo voluto brindare alla chiusura degli impianti ma con nostro grande stupore li abbiamo trovati ancora aperti” ha detto al nostro giornale Nicola Franco, capogruppo FDI al sesto. Con lui e gli altri due consiglieri municipali, Antonio Villino e Massimo Fonti, anche il consigliere regionale Fabrizio Ghera. “Subito dopo siamo andati in aula consiliare e abbiamo apposto un’immagine di Pinocchio sopra ogni sedia dei consiglieri grillini – ha aggiunto Franco che ha anticipato – Chiamerò a raccolta il centrodestra, unito, perché questa amministrazione vada a casa”.

