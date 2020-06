Rocca Cencia, strada chiusa per lavori e autobus deviati

È chiusa per lavori via Rocca Cencia in direzione via Polense, nel tratto compreso tra via Prenestina Nuova e via Polense. “Si stanno svolgendo lavori stradali nell’ambito della grande viabilità – ha spiegato Sergio Nicastro, assessore ai lavori pubblici di viale Cambellotti – In accordo con il dipartimento, il Comune sta intervenendo nei tratti più ammalorati della strada”.

Per consentire lo svolgimento dei lavori sono state deviate anche le linee bus: la linea 501 transita solo in direzione largo Preneste, da via di Rocca Cencia altezza via Prenestina Nuova, il bus devia per via Prenestina Nuova, via Prenestina, normale itinerario. Inoltre la linea C9 solo percorre la strada solo in direzione San Vittorino, da via di Rocca Cencia altezza via Prenestina nuova, deviazione su via Prenestina Nuova, via Polense, e prosegue con il normale itinerario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono state soppresse, temporaneamente tre fermate con l’istituzione di due fermate provvisorie a trespolo (in via Rocca Cencia 20 mt prima del semaforo di via Prenestina Nuova e in via Prenestina Nuova 100 mt metri prima di via Prenestina, per la linea 501).