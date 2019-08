Rocca Cencia, il comitato contesta l'assessora: "Ora è colpa di Ama, la prossima volta sarà degli alieni"

“Entro gennaio 2020 le aree di trasbordo previste devono entrare in funzione, tutto sta in mano ad Ama, che solitamente ha tempi biblici, ma su questo terremo gli occhi ben aperti per evitare lungaggini”. A parlare è Katia Ziantoni, assessora all’ambiente della giunta Romanella che durante un’intervista rilasciata al nostro giorno ha accesso i riflettori, ancora una volta, sull’importanza dell’attivazione delle aree di trasbordo rifiuti. (QUI IL VIDEO DELL'INTERVISTA)

Il comitato Periferie Roma Est: “Un’estate barricati in casa”

Immediata la reazione dei comitati alle parole dell’assessora Ziantoni che in questi mesi di caldo afoso hanno dovuto fare i conti con i miasmi provenienti dall’impianto e che già durante il mese di luglio hanno manifestato dissenso protestando con un sit-in nel piazzale a Rocca Cencia. Questa volta ad alzare la voce è il comitato Periferie Roma Est: “Abbiamo vissuto un’estate barricati in casa a causa dei miasmi – ha detto Marco Manna, presidente del comitato – E ci lascia perplessi sentire l'assessore in versione rivoluzionaria. Purtroppo è inutile caricare su Ama la responsabilità della scelta dei siti facendo finta di dimenticare che al governo della città c'è lo stesso partito della Ziantoni: il M5S che nel mentre fa le barricate in altri municipi per mere dinamiche di mantenimento di consenso (vedi Ponte Malnome) o Salario”.

Rifiuti a Rocca Cencia: proteste in arrivo dai comitati

E se agosto è stato un mese caldo, settembre si annuncia mese di proteste: “Non ci arrendiamo, metteremo in piedi nuove azioni di protesta perché fino ad ora dal fronte municipale si è vista una tutela a corrente alternata e una svilente cantilena che incolpa la Regione. Basta, noi andiamo avanti con la nostra battaglia”.