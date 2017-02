Venti minuti per percorrere 700 metri: "l’incrocio delle quattro strade" tormenta i residenti

Lo hanno definito tutti così da sempre: incrocio delle quattro strade. Nel Municipio delle Torri, questo tratto di consolare che mette in collegamento via Prenestina, via dell’Acqua Vergine e via di Torrenova, però, ha rappresentato soprattutto una spina nel fianco per gli automobilisti. Non solo, anche per i residenti del quartiere Colle Prenestino che da tempo chiedono a gran voce la costruzione di una rotatoria.

“L’incrocio non ha mai beneficiato di migliorie – ha spiegato Pasquale Gallinelli, presidente del comitato di quartiere – è sempre rimasto così dalla nascita”. Eppure l’aumento considerevole dei veicoli che lo percorrono quotidianamente lo ha reso inadeguato. “Siamo esasperati perché per percorrere anche solo 700 metri ci impieghiamo oltre venti minuti”, ha incalzato Gallinelli che negli ultimi ha tentato di sollevare la problematica a tutti i livelli istituzionali.

Nel 2015 però si è aperto uno spiraglio per i residenti: “Siamo riusciti ad ottenere un emendamento per la costruzione della rotatoria con uno stanziamento di 3.000.000,00 di euro – ma ha aggiunto Gallinelli – dopo diversi incontri all’assessorato il Comune ha bloccato tutto”.

Punto e a capo quindi.

La battaglia del quartiere è ripartita da zero. “Il blocco del traffico in via Prenestina genera di conseguenza una paralisi in tutte le strade di Colle Prenestino mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni”, ha puntualizzato il presidente del comitato di quartiere.

Intanto dopo ripetute segnalazioni e richieste di incontro, Gallinelli ha concluso: “Siamo stati contattati dal Municipio, a breve saremo convocati in commissione lavori pubblici”.