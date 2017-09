Le strade di Castelverde al buio, ecco le richieste del quartiere

“Con le strade al buio è più facile subire dei furti”. E’ questo il commento preoccupato di Isabella Frangella, presidente del comitato di quartiere Castelverde. Tante le richieste partite da qui per illuminare le strade perché tra pali rotti e pali mai collocati sono tante le vie che dal tramonto hanno buio pesto.

"Le strade sono terra di nessuno"

“Alcune strade sono terra di nessuno - ha puntualizzato Frangella – non sono mai state acquisite dal Comune pertanto non sono oggetto di manutenzione o di interventi di qualsivoglia natura”. Oltre il buio, quindi, qui subentrano anche problemi logistici, ed è sempre Frangella a spiegare: “In via Guilmi un disabile chiede che venga messo un lampione da anni ma non è mai intervenuto nessuno”. A questo poi è da aggiungere l’elenco dei lampioni malmessi, o addirittura caduti in terra che non sono mai stati ripristinati.

Le strade al buio

Tante le istanze che il comitato ha presentato alle Istituzioni preposte. Dalle ultime richieste emerge che in una buona parte di via Massa San Giuliano, via Guilmi, via Castellalto, via Donegani, via Collepietro, via Codicciano, via val di Contrada e via Collemulino, i residenti chiedono l’installazione dei pali per l’illuminazione stradale. In altre strade invece c’è necessità di ripristino come in via Fano Adriano, via Pizzoli, via Ocre, via Miglianico.