Corcolle, il comitato di quartiere: "Via Spinetoli strada groviera. Noi dimenticati da tutti"

Buche che diventano voragini e l'esasperazione dei residenti cresce di giorno in giorno. Siamo nel quartiere Giardini di Corcolle, nel Municipio Roma VI delle Torri. Il comitato: "Per via Spinetoli abbiamo inviato tre richieste negli ultimi venti giorni ma nessuno risponde".

Via Frontone e via Spinetoli sono le strade più martoriate del quartiere. Qui la presenza di buche di grandi dimensioni crea notevoli disagi alla circolazione. Da tempo il comitato di quartiere, che già in altre occasioni ha provveduto con i propri mezzi alla chiusura delle buche, chiede alle istituzioni di intervenire.

"Venti giorni fa ho inoltrato una nuova segnalazione - spiega Pierluigi Iacone, presidente del comitato di quartiere di Giardini di Corcolle - dieci giorni fa una seconda e ieri ancora un sollecito". Alle segnalazioni però non ha fatto seguito nessun riscontro. "Qui ci sono stati degli interventi di rattoppo ma solo sulla strada principale del quartiere, via Sant'Elpidio a Mare, in tutte le altre strade la presenza delle buche è costante". E così un appello alle istituzioni: "Chiediamo che chi di competenza possa intervenire per ripristinare le strade e arginare così il fenomeno delle buche", conclude Iacone.