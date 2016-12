Buche, strade da asfaltare e strisce pedonali. Castelverde presenta il conto al M5s

Strade da riasfaltare, attraversamenti pedonali inesistenti e collegamenti insufficienti. E' questa la fotografia della viabilità a Castelverde, nel Municipio Roma VI delle Torri. Proprio da qui, dal comitato di quartiere arriva la richiesta di intervento alle istituzioni, sia comunali che municipali. Richieste che già da tempo restano inascoltate. Il comitato: "Abbiamo trasmesso ripetute segnalazioni fino ad ora".

Sono tre le problematiche principali che non rendono agevole la viabilità all'interno del quartiere di Castelverde. A cominciare dal tratto di strada di via Polense compreso tra Osa e via Roseto degli Abruzzi. "Questo tratto non viene asfaltato da 19 anni - spiegano dal comitato - qui il traffico è molto intenso e soprattutto per il passaggio di veicoli pesanti". Non solo. Nello stesso tratto mancano anche attraversamenti pedonali e tombini "spesso insufficienti per raccogliere l'acqua piovana", puntualizzano ancora dal comitato.

A rappresentare un disagio per i residenti del quartiere Castelverde anche il tratto di strada di via Massa San Giuliano compreso tra via Polense e la piazza del mercato. "Qui l'asfalto è sbriciolato e pericolosissimo - aggiungono dal comitato di quartiere - l'apertura di voragini è dunque una costante" e come per molte altre strade non ci sono gli attraversamenti pedonali.

A completare il quadro relativo ai disagi legati alla viabilità è "L'isolamento del piano di zona di Lunghezzina - commentano dal comitato - e all'unica via di uscita del quartiere, via Ortona de' Marsi che risulta insufficiente, considerato il numero pari a circa 6000 residenti soprattutto in casi di emergenze".

Sono queste, dunque, le criticità che il comitato di quartiere Castelverde presenta ancora una volta alle istituzioni: "Molte famiglie di Castelverde vivono situazioni di disagio e di pericolo a causa dell'inadeguatezza delle strade, chiediamo interventi immediati",