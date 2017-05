Un "tappeto" sotto la Collatina: l'operazione strade nuove sbarca a Lunghezza

Una membrana bituminosa e poi l’asfalto. E’ questa la modalità con cui il SIMU (dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana) ha iniziato gli interventi di riqualificazione sulle strade della grande viabilità. Nelle scorse notti, le operazioni sono state svolte sul tratto di via Collatina compreso tra via Rosatelli e il cavalcavia della stazione di Lunghezza, nell’omonimo quartiere del Municipio Roma VI delle Torri.

A spiegare le procedure di intervento è stato Giuseppe Agnini, presidente della commissione lavori pubblici e urbanistica delle Torri. “Abbiamo seguito i lavori insieme con il presidente Romanella e il consigliere Muzzone – ha commentato – considerato l’apporto fornito dal Municipio in tema di autorizzazioni e organizzazione del traffico sulla via oggetto di intervento”. Un lavoro differente rispetto ai precedenti perché svolto con un sistema diverso. “La membrana bituminosa è necessaria per rendere uniforme il fondo della strada – ha continuato Agnini – e per evitare ammaloramenti del tratto ripristinato”.

Agnini ha fornito anche anticipazioni sui prossimi interventi di manutenzione ordinaria tra le strade del Municipio: “Il ripristino di viale Cambellotti ha richiesto molto tempo – ha sottolineato – le prossime strade interessate dai lavori saranno via Polense e via di Torrenova”. Intanto per la georeferenziazione, la modalità attraverso cui la ditta operativa dovrà garantire il posizionamento attraverso un sistema di GPS e fornire un report fotografico che ritrae il pre e il post intervento di manutenzione, bisogna attendere il prossimo mese di giugno.

Gallery