"Forza Valerio", Colle Prenestino abbraccia la maglia rosa del Giro d’Italia

Ha conquistato la maglia rosa nella sesta tappa del Giro d’Italia che si è conclusa a San Giovanni Rotondo. Lui è Valerio Conti, ciclista romano di 26 anni, diventato orgoglio di Colle Prenestino, il quartiere della periferia est della città in cui è nato e cresciuto. E che adesso, più che mai, fa il tifo per lui.

Valerio Conti: l’orgoglio di Colle Prenestino

“La sua famiglia vive ancora qui – ha spiegato entusiasta Giuseppe Lanzillotta, presidente del comitato di quartiere – lo ringraziamo per le emozioni che ci ha fatto vivere e speriamo che la sua avventura con la maglia rosa duri il più a lungo possibile, magari fino al 2 giugno a Verona. Forza Valerio”.

Dario Nanni: “Un esempio che viene dalla periferia”

Non solo per il suo quartiere: Valerio Conti può diventare esempio per tutti affinché il “riscatto” delle periferie diventi sempre più attuale. A pensarlo è Dario Nanni, consigliere del VI Municipio e coordinatore di Italia in Comune per Roma e provincia: “Ho sempre sostenuto che nelle periferie romane nascono e crescono tante eccellenze. Valerio Conti, l'attuale maglia rosa del Giro d'Italia, ne è la dimostrazione”.

La mozione di Italia in Comune per l’invito in Municipio

È ancora Dario Nanni a promuovere un invito: “Ho presentato una mozione per chiedere che venga invitato nel Consiglio del VI Municipio per ricevere il giusto riconoscimento per ciò che sta facendo. Una dimostrazione di forza che è frutto sicuramente del suo straordinario talento ma anche di grandi sacrifici, di dedizione e coraggio, un esempio e un'esperienza da seguire per tanti giovani”.