Via Polense: il tratto di strada rimane chiuso, cittadini in protesta bloccano il traffico

Disattese le promesse fatte ai cittadini: il tratto di via Polense tra via di Lunghezzina e Fosso San Giuliano è ancora chiuso. Avrebbe dovuto riaprire nella giornata di mercoledì, 2 ottobre, ma nulla di fatto i new jersey sono ancora posizionati a delimitare l’accesso e i disagi continuano incessanti tra i residenti di Fosso San Giuliano costretti a percorrere la strada a piedi, anche al buio, con le torce in mano e i figli in spalla e il tempo speso in percorsi alternativi trafficati.

La protesta dei cittadini su via Polense

Non c’è da stupirsi se dopo tre settimane di “delirio” i residenti delle zone a ridosso della via siano scesi in strada per una protesta improvvisa. Una “passeggiata” all’incrocio tra via Polense con via di Lunghezzina che ha provocato la congestione del traffico per diverso tempo. “Siamo esasperati, non si vive più, è diventata una prigione” hanno detto al nostro giornale. Ad aggravare ancora di più la situazione già esasperata sarà l’inizio dei lavori nel vicino quartiere Castelverde: “Saremo in trappola” hanno detto ancora.

Dal Municipio: "La strada riapre entro 15 giorni"

Intanto nel pomeriggio di mercoledì una nuova riunione tra Prefettura e Città metropolitana ha dato un’altra scadenza: “La strada riaprirà entro 15 giorni, sarà a doppio senso e con un restringimento della carreggiata all’altezza del ritrovamento dei reperti” ha spiegato l’assessore municipale ai lavori pubblici Sergio Nicastro.