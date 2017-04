Sulla Prenestina Polense le buche sono diventate maggiorenni: il ventennale disagio di Castelverde

Circa 750 metri di strada della via Prenestina Polense all’altezza del quartiere Castelverde che da anni non viene manutenuta. Non solo, sulla via mancano anche gli attraversamenti pedonali, le caditoie sono otturate provocando conseguenze facilmente immaginabili durante le giornate particolarmente piovose.

La strada è stata di competenza provinciale fino al 1998 quando con l’approvazione del piano regolatore è stata affidata al Comune di Roma. “Qual è l’ente inutile, la Provincia o il Comune?” ha tuonato Andrea De Carolis, coordinatore della commissione lavori pubblici e urbanistica del comitato di quartiere Castelverde, nonché ex assessore della giunta Romanella. “Sono quasi vent’anni che questa strada è stata abbandonata, non c’è una programmazione e nemmeno la manutenzione – ha continuato De Carolis - Il Comune ha dimenticato di inserirla come prosecuzione del resto della via Prenestina indicata come grande viabilità e quindi assoggettata a un programma manutentivo e di rifacimento più stringente rispetto ad altre strade”.

Toni duri quelli di De Carolis che ha proseguito: “In 19 anni il Comune non è riuscito a programmare l’asfaltatura della strada che adesso è recintata – ha incalzato – parliamo di una strada ad altissimo scorrimento praticamente vietata ai ciclisti e pericolosa per i pedoni”. Ha concluso: “Questa è la fine di una gestione di un ente che ancora esiste solo sulla carta, il Comune di Roma, vero ente inutile, qui le buche sono diventate maggiorenni”.

Gallery