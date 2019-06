Via Sant’Alessio in Aspromonte, dopo il sopralluogo l’incontro con i proprietari del terreno per “liberare” la strada

Alle note già inviate alla Prefettura e alle riunioni con le forze dell’ordine, si aggiunge un nuovo step: un altro sopralluogo della commissione ambiente del municipio ma la condizione di via Sant’Alessio in Aspromonte resta drammatica. Azioni continue di sversamento illecito di rifiuti hanno reso una delle strade del quartiere Rocca Cencia una vera e propria discarica a cielo aperto, un nervo scoperto per i residenti e gli abitanti delle zone limitrofe.

Via Sant'Alessio in Aspromonte, un "attentato alla salute pubblica"

L’amministrazione a cinque stelle di viale Cambellotti ha definito lo stato di via Sant’Alessio in Aspromonte un “vero attentato alla salute pubblica” che deve sfociare nell’individuazione delle responsabilità. La strada è privata ma aperta al transito pubblico e questo rende ancora meno facile la risoluzione del problema che danni è una spina nel fianco per un territorio già vessato dalla presenza del TMB di Rocca Cencia e per la presenza di cumuli di rifiuti in molte delle aree abbandonate.

Un incontro con la proprietà della strada per trovare soluzioni

“Mettere ordine tra le carte e necessario per valutare in tempi rapidi i provvedimenti da adottare per riportare alla minima vivibilità un centro abitato che da troppo tempo subisce questa incresciosa situazione, a breve verrà calendarizzato un ulteriore sopralluogo per incontrare i proprietari frontisti che hanno l'obbligo di tenere pulite le aree e capire con loro il modo migliore per tenere pulito una volta intervenuti con la bonifica” hanno spiegato dalla commissione ambiente di viale Cambellotti.