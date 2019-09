La discarica spaventa Corcolle, Raggi dice no ma non convince i residenti

“Ci sentiamo presi in giro, perché da una parte si parla di inerti ma poi subentrano altre sostanze inquinanti e così non va bene”. Maurizio Santoprete, presidente del comitato di quartiere Giardini di Corcolle, parla senza giri di parole.

La sua interlocutrice è la sindaca di Roma, Virginia Raggi: “L’unico parere positivo in conferenza dei servizi è della Regione - risponde la prima cittadina -, Comune e Città metropolitana, ma anche il Mibact, sono contrari. Questo è un territorio che già convive con il tmb di Rocca Cencia, c'è da preservare un immenso patrimonio archeologico (di e verso Gabii, ndr) quindi non è adatto ad una discarica e non ci sarà”.

I cittadini non vengono mai invitati a queste cose, quindi ci siamo introdotti noi alla conferenza dei servizi sulla discarica che ormai entra in una fase cruciale - spiega Santoprete -. Nessuno che parla della viabilità, anche questa entrerà in sofferenza con i mezzi pesanti che passeranno qui per andare nella cava”.