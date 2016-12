L'associazione Villaggio Prenestino guarda al nuovo anno: "A gennaio 2017 la nuova sede"

Dagli incontri aperti con la cittadinanza all'allestimento delle luminarie fino alle battaglie contro l'ecodistretto di Rocca Cencia. L'associazione di quartiere Villaggio Prenestino stila il bilancio dell'anno appena trascorso e annuncia già i buoni propositi per il 2017. E' Claudio Aprilanti, presidente a commentare: "Il 2017 sarà l'anno della nuova sede".

L'associazione di quartiere è da tempo impegnata in attività sul territorio molto diversificate tra loro. Era il mese di gennaio quando ha supportato i "vicini di quartiere", i residenti di Nuova Ponte di Nona nella battaglia contro l'aumento del pedaggio, a questa ha fatto seguito la continuazione della protesta per l'ecodistretto di Rocca Cencia e poi ancora la volontà di portare la street art all'interno del quartiere coinvolgendo i residenti attraverso un sondaggio. A queste iniziative vanno ad aggiungersi anche le biciclettate organizzate dall'associazione per riscoprire il territorio e combattere il degrado. Recente anche l'iniziativa sulla nascita del network dei commercianti. Intanto, in segno di continuità, l'associazione di quartiere ha rinnovato la tradizione con il presepe sagomato e le luminarie.

"Quest'anno abbiamo dato un segnale di continuità grazie alla collaborazione tra direzione, membri e residenti - spiega Claudio Aprilanti, presidente dell'associazione di quartiere Villaggio Prenestino - soprattutto per le luminarie". E qui aggiunge: "Per il secondo anno consecutivo, infatti, abbiamo fatto in modo che il quartiere vivesse il Natale con le luci e il presepe grazie soprattutto alla collaborazione dei commercianti". Anticipa: "Il 2017 sarà anche l'anno dell'inaugurazione della nuova sede in largo Scapoli"