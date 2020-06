Villaggio Prenestino, via Fosso dell’Osa ancora chiusa a 3 giorni dall'incendio. Disagi per i cittadini

È chiusa da tre giorni via Fosso dell’Osa, la strada che da via Prenestina attraversa il quartiere di Villaggio Prenestino, collocato a poca distanza da Castelverde. Siamo nel Municipio Roma VI, periferia est della città dove lo scorso martedì è andato a fuoco un autocompattatore Ama. Per i residenti della zona, la chiusura è un disagio quotidiano: “Chiediamo al municipio di conoscere il calendario degli interventi” hanno detto dall’associazione di quartiere Villaggio Prenestino.

L’incendio che ha devastato il mezzo Ama è avvenuto intorno alle ore 15.00 di martedì quando sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo VI delle Torri e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e regolare la viabilità. Intanto, a causa della presenza di olio sull’asfalto che mina la stabilità dell’aderenza stradale, il traffico è stato interrotto in entrambi i sensi di marcia nel tratto che va dall’incrocio con via Carpinone a via Rocca di Cambio. Deviate anche le linee bus 501 e 314.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Questa situazione sta creando notevoli disagi alla cittadinanza, essendo la via unica arteria del quartiere che non dispone di strade parallele. Abbiamo inoltre appreso la situazione dai giornali, senza alcuna comunicazione da parte degli enti preposti” hanno scritto dall’associazione al municipio. Infine la richiesta: conoscere lo stato dei lavori di ripristino del manto stradale e il calendario degli interventi.