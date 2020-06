Villaggio Prenestino: riapre via Fosso dell’Osa dopo l'incendio di martedì

Via Fosso dell’Osa è stata riaperta nel primo pomeriggio di venerdì a tre giorni dalla chiusura. “Per le prime 48 ore ci sarà il limite orario di 30 km” ha spiegato al nostro giornale il consigliere a cinque stelle Antonio Muzzone. La chiusura aveva causato non pochi disagi ai residenti del quartiere poiché la strada non ha vie parallele che possono sostituirla.

La strada era stata chiusa nel pomeriggio di martedì quando intorno alle ore 15.00 un mezzo Ama è andato in fiamme causando la dispersione di oli sul manto stradale. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e deli agenti del gruppo VI Torri che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Alcuni residenti della zona limitrofa alla strada, attraverso l’associazione di quartiere Villaggio Prenestino, hanno inviato nota al municipio per conoscere i tempi di ripristino del traffico considerata anche la deviazione dei mezzi pubblici.

“Il mando stradale è sicuro – ha continuano Muzzone – Il limite di 30 km all’ora è un eccesso di zelo da parte dell’amministrazione affinché si proceda lentamente sulla strada ma gli olii sono stati assorbiti”.