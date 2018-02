Adotta una rotatoria: 34 aree verdi in cerca di autore in cambio di pubblicità

“Adotta una rotatoria”: è questo il titolo del progetto ideato nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri. L’idea, già annunciata attraverso il nostro giornale nell’ottobre dello scorso anno da Fabrizio Tassi, presidente della commissione ambiente di viale Cambellotti, prevede l’affidamento delle rotatorie a soggetti privati che in cambio della manutenzione in queste aree vogliano farsi pubblicità.

“L’obiettivo è migliorare il decoro del quartiere”

Le rotatorie inserite all’interno del progetto sono in tutto 34 e sono dislocate nei vari punti del Municipio. Si va dal quartiere di Lunghezza fino ad arrivare a Torre Angela passando per Torre Maura e Torre Gaia. “L’obiettivo è migliorare il decoro dei quartieri e consentire a tutti i soggetti economici di contribuire alla valorizzazione del verde attraverso un ritorno di immagine, questa Amministrazione intende ricreare un tessuto tra i cittadini e le realtà economiche del territorio” ha fatto sapere Katia Ziantoni, assessora all’ambiente. L’avviso scade il 13 marzo alle ore 10.00 e per partecipare all’avviso è possibile scaricare

Ecco l’elenco delle aree interessate

Ad Acqua Vergine: via Acciaroli e via Acciaroli all’incrocio con via Lacedonia, via Pecoreccia, via Noale. Nel quartiere di Lunghezza invece le rotatorie interessate dall’avviso pubblico sono: via Collatina intersezione con via di Salone, via Collatina intersezione con via Cicali, ancora via Cicali con via Colonnetti, via Colonnetti con via Caltagirone, viala Caltagirone all’altezza di piazza Muggia, via Enrico Forlanini con via Crocco, via Collatina con via Forlanini, via Casale Cerroncino con via Rosatelli, via Massa San Giuliano, via Giulianova e via Giulianova incrocio con via Polense, largo Corradino, via Conti, via Chiodelli, via Don Tonino Bello, via della Cerquete, e via della Cerquete con via Traglia. A Torre Angela la rotatoria è presente in via Giarratana, viale Santa Rita da Cascia, via Quaglia, via di Torrenova, via Laerte, via Chiari e via Cambellotti. A Torre Gaia le rotatorie sono invece presenti in via Degas, in via Gagliano del Capo, in via di Valle Alessandra mentre a Torre Maura in via del Fosso di Santa Maura.