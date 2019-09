Scomparsa da Ponte di Nona, cani molecolari all'opera per trovare Amina De Amicis

Cani molecolari, droni e uno straordinario spiegamento di forze. Proseguono le ricerche di Amina De Amicis, 89enne scomparsa nel nulla da Ponte di Nona vecchia da ormai sei giorni. In particolare ieri le ricerche si sono concentrate nelle zone limitrofe a quelle dell'ultimo avvistamento, in via Riserva Nuova e via Fosso Scilicino.

I carabinieri di Settecamini non stanno lesinando sforzi per quello che è un vero e proprio mistero, con la donna svanita nel nulla subito dopo aver comprato delle riviste da un giornalaio della zona. Movimenti, gli ultimi che la famiglia ha ricostruito, confermati anche dalle telecamere che mostrano l'anziana uscire prima dal bar (qui era arrivata dopo una visita medica) e poi recarsi all'edicola.

Da lì sarebbe dovuta tornare a casa, ma così non è stato. Da venerdì pomeriggio la famiglia, disperata, ha iniziato le ricerche battendo palmo a palmo la zona e affiggendo centinaia di volantini sui muri. Allertata anche la trasmissione Chi l'ha visto? Anche sui social, sui vari gruppi di zona, si susseguono gli appelli.

Ottantanove anni, gracile e con tutti i capelli bianchi, Amina De Amicis ha qualche problema di deambulazione, fatto che non esclude la possibilità che possa aver preso un autobus. Indossava, al momento della scomparsa, una gonna beige di lana e una maglia anch'essa beige. A renderla riconoscibile gli occhiali, rosa (come nella foto) che al sole si oscuriscono diventando da sole.

Chiunque avesse sue notizie può contattare la famiglia al numero 3341031996.