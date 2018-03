"Via Collatina è un colabrodo": a Colle degli abeti monta la rabbia dei residenti

“Via Collatina è un colabrodo”. E’ questo il grido d’allarme che proviene dal quartiere Colle degli Abeti del Municipio Roma VI delle Torri. Il tratto compreso tra via dell’Acqua Vergine e il GRA è “bombardato” dalla presenza di buche e crateri che mettono a repentaglio la vita dei cittadini e nonostante le numerose segnalazioni da parte del comitato di quartiere questa via resta così, senza alcuna manutenzione.

“Lavori fermi da anni”

“Per questo tratto di via Collatina c'è un progetto di ampliamento fermo da anni come sono fermi da anni i lavori per la realizzazione dell'asse interquartiere tra Colle degli Abeti e via Ponte di Nona, si tratta di soldi pubblici buttati via senza avere un'opera” ha commentato Federico Verdicchio, presidente del comitato.

Le richieste del comitato

E quindi le richieste: “Chiediamo un intervento di manutenzione urgente anche sull'asse viario principale di Colle degli Abeti (via Corti, Orsi, Petrilli, Caputo) su cui nessuno è competente e che infatti sopravvive alla noncuranza dell’amministrazione centrale”. Verdicchio ha puntualizzato: “L’asse principale è attraversato da 3 linee di autobus, è costellato di buche e tombini sconnessi che nessuno purtroppo può sistemare perché non può il Consorzio per l'Urbanizzazione che le strade le fa ma non le manutiene, non può il Municipio VI perché le strade non sono ancora passate sotto la sua giurisdizione e non può il Dipartimento Infrastrutture per lo stesso motivo”. Intanto però su queste stesse strade sono stati "piantati" i bandoni per i manifesti elettorali.