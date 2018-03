Cantine allagate da liquami e infiltrazioni: cosi si vive nelle case del Comune 

“Qui da vent’anni nessuno fa niente, siamo esasperati”. Una denuncia dal sapore amaro quella di alcuni residenti di via Caterina Usai, nel cuore di Ponte di Nona Vecchia, uno dei quartieri del Municipio Roma VI delle Torri contro l’abbandono delle istituzioni perché i disagi di chi vive nelle case popolari sono tanti.

"Non possiamo fare tutto da soli"

Massimo è uno dei residenti, vive qui dal ’97 e da quel giorno insieme ad altri abitanti delle palazzine si rimbocca le maniche per ovviare, quanto possibile, alle carenze delle istituzioni. Le loro case sono di proprietà del Comune e nonostante i numerosi solleciti inviati in questi anni come negli ultimi mesi nessuno si è fatto vivo e il degrado continua a farla da padrone. “Abbiamo presentato denuncia ai carabinieri, all’ufficio igiene ma nessuno ci ascolta e continuiamo a vivere in queste condizioni – ha spiegato Massimo che proprio nei giorni scorsi ha riparato un altro tubo in cantina prima che l’intero locale si allagasse – non possiamo fare sempre tutto da soli”.

Fogne ostruite, cantine allagate, liquami e infiltrazioni

Gli alberi sono troppo alti e le loro radici sono diventate un problema serio: “Già in passato sono caduti alcuni alberi, molti altri sono pericolanti e le radici hanno invaso anche le condotte fognarie, le cantine si allagano” ha aggiunto Massimo. Ma non è tutto: “Negli ultimi piani ci sono le infiltrazioni, le pareti sono umide, nelle cantine ci sono dei vespai, le fogne sono otturate e i cattivi odori sono forti e nauseabondi, non ce la facciamo più a vivere così” ha continuato. A rendere tutto ancora più critico il buio pesto perché qui non c’è neppure l’illuminazione pubblica.

“Siamo stati in Municipio nei giorni scorsi ma siamo tornati a casa con un pugno di mosche in mano” ha concluso amareggiato Massimo.