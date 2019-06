Ponte di Nona: il centro polifunzionale verso la destinazione d’uso

Il centro polifunzionale di via Lascari a Ponte di Nona rimane ancora chiuso in attesa del completamento dei lavori e della consegna della documentazione. La struttura, realizzata come opera a scomputo dal Consorzio Acru, è stata ultimata nel 2016 e da tre anni non è mai stata aperta al pubblico nonostante si trovi in un territorio di periferia della città di Roma che di centri di aggregazione non ne ha mai abbastanza.

Prima la consegna della documentazione poi il collaudo

A spiegare l’iter che rallenta l’apertura è Giuseppe Agnini, presidente della commissione lavori pubblici di viale Cambellotti: “Sono stati svolti diversi sopralluoghi dalla commissione e dal Dipartimento durante i quali sono stati richiesti alcuni interventi al Consorzio e in questo periodo si sta completando l’iter di collaudo del primo stralcio dei lavori (in tutto sono tre ndr)”. L’intoppo: “Il Dipartimento è in attesa che il Consorzio fornisca una documentazione integrativa così da poter procedere con il collaudo e dunque con la presa in carico da parte del Campidoglio”.

Saranno convocate commissioni cultura per decidere il centro cosa diventerà

Già perché dopo la presa in carico del Campidoglio, ci sarà il trasferimento della struttura al Municipio che deciderà quali sorti assegnarle. Doriana Mastropietro, presidente del Consorzio distribuirà un questionario ai cittadini per decidere, a maggioranza, cosa preferirebbero diventasse il centro polifunzionale. L’idea di Mastropietro sarebbe uno spazio 0-99. Cosa ne pensa invece la presidente della commissione scuola e cultura di viale Cambellotti, Silvia Foriglio? “Convocheremo diverse commissioni insieme ai cittadini per decidere insieme quale destinazione è quella più opportuna”. Tuttavia il Municipio avrebbe già un'idea da discutere con i cittadini.