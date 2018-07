La differenziata hi tech avanza lenta e nel VI municipio montano le proteste per i rifiuti non raccolti

L’ultimo ritiro dei sacchetti in alcune delle strade del quartiere Villaggio Prenestino è avvenuto tre settimane fa: “La raccolta porta a porta in questo territorio del Municipio VI non è mai stata efficiente” hanno spiegato dall’associazione di quartiere Villaggio Prenestino. E se fino ad ora i cittadini hanno inviato segnalazioni ad Ama e Municipio per raccontare il degrado in cui versano le strade e per richiedere interventi risolutivi, questa volta hanno deciso di adire le vie legali. L’associazione di quartiere Villaggio Prenestino, infatti, ha promosso la class action di Asso-Consum (Associazione Consumatori): essere risarciti della somma pagata per la tassa sui rifiuti a causa del mancato servizio.

I rifiuti non raccolti esasperano i cittadini: le proteste

Da Torre Angela a Rocca Cencia: tante le strade invase dalla presenza di rifiuti non raccolti. Cartoline di degrado che hanno esasperato i residenti fino a determinare delle vere e proprio proteste. Di recente in via Celio Caldo a Torre Angela, infatti, sono stati posizionati i cassonetti al centro della strada per richiamare l'attenzione delle istituzioni e per "pretendere" il ritiro dei rifiuti. Una protesta che ha seguito di pochi giorni un'altra manifestazione di dissenso a via Urzulei, nel quartiere Rocca Cencia: anche qui stessa modalità e in breve tempo l'arrivo di operatori Ama a rimuovere la spazzatura.

Class action contro Ama per i mancati ritiri a Villaggio Prenestino

“Dal 2013 ad oggi, dall’anno dell’entrata in vigore del nuovo sistema di raccolta porta a porta – ha spiegato Stefano De Prophetis, responsabile comunicazione dell’associazione di quartiere – si è sempre intervenuti in maniera tampone rispetto al problema, senza mettere in campo nessuna soluzione definitiva e i disagi che viviamo oggi sono gli stessi da anni”. Da qui quindi la proposta di aderire all’iniziativa di Asso-Consum: “Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa proprio per dare modo ai cittadini di chiedere direttamente il rimborso in virtù di un servizio mancato, l’appuntamento è fissato per la serata di giovedì 5 luglio presso i locali della nostra sede in largo Scapoli alle ore 20.00” ha concluso De Prophetis.

“A Torre Angela una situazione disastrata”

A causa del mancato ritiro dei sacchetti sono molti i quartieri del Municipio VI a soffrire la presenza di rifiuti davanti le abitazioni e per le strade. E tra le proteste e le manifestazioni di dissenso, come il fuoco appiccato ai cassonetti, i cittadini sempre più esasperati hanno deciso di passare ad azioni concrete. Prima di Villaggio Prenestino, infatti, anche il quartiere Torre Angela ha avviato la class action contro Ama: “E’ un’azione che coinvolge in maniera esclusiva i territori del Municipio VI – ha spiegato Giuseppe Ferone, avvocato di Asso-Consum – un’azione avviata già nel quartiere Torre Angela a gennaio dove la situazione è disastrata”. I cittadini del quartiere nei giorni scorsi hanno anche presentato in Municipio le loro istanze: “Chiediamo maggiori controlli e un ritiro puntuale” ha concluso Ferone anche come membro del comitato di quartiere.

La raccolta differenziata hi-tech avanza lenta

Nei quartieri Fontana Candida, Due Leoni e Tor Bella Monaca Vecchia sono stati consegnati oltre 25mila mastelli (4 a famiglia per le varie tipologie di materiali) nei condomini con meno di 8 utenze, è stato inoltre avviato il posizionamento dei primi bidoncini carrellati nei condomini con più di 8 famiglie. I primi passi del nuovo sistema di gestione di raccolta che vede il Municipio VI uno dei due municipi pilota sono lenti: di recente Legambiente ha commentato: "Se ogni giorno il porta a porta arrivasse allo 0,35% dei romani, la Capitale impiegherebbe 191 anni a passarvi tutta". L'avvio, per ora, ha interessato quartieri piccoli.