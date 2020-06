Colle Prenestino, sulla via consolare manca l’illuminazione e i marciapiedi sono rotti

Il tratto di strada di via Prenestina che dal Grande Raccordo Anulare giunge all’altezza di via Vallo della Lucania è completamente al buio, non solo i marciapiedi sono rotti e dissestati: “Al buio ma anche nelle giornate di pioggia è molto pericoloso percorrere la strada” ha detto Giuseppe Lanzillotta del comitato di quartiere Colle Prenestino.

Gli impianti di illuminazione costruiti dall’ex Provincia non sono mai stati funzionanti in questo tratto di strada e non sono mai stati presi in carico dal Comune. “Chiediamo che il Municipio, l’assessore ai lavori pubblici, convochi il nostro comitato – ha aggiunto Lanzillotta – La strada deve essere messa in sicurezza”. Tra i nodi che il comitato vorrà sciogliere in sede di incontri anche la progettualità riguardo il cosiddetto “incrocio delle quattro strade”. Tra le soluzioni possibili, la collocazione del semaforo intelligente che monitora i flussi di traffico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Abbiamo ricevuto la nota – ha detto Sergio Nicastro, delegato ai lavori pubblici della giunta Romanella – E mediante piattaforma convocheremo il comitato. Gli interventi per il ripristino dell’illuminazione su via Prenestina sono di competenza comunale, segnalerò al Dipartimento le criticità che saranno senz’altro prese in carico”.