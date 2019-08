Torri: Colella rieletto presidente della commissione patrimonio: “Ripartirò dai progetti dei cittadini”

Aveva presentato le sue dimissioni dal ruolo di presidente della commissione patrimonio i primi giorni del mese di luglio, il ritiro del documento dopo poche ore non ha però evitato una nuova votazione. Giancarlo Colella, grillino della prima ora, era stato dunque rieletto durante la commissione del 18 luglio ma a causa di una procedura sbagliata durante le votazioni si è reso necessario un nuovo “appuntamento”.

La commissione riunita mercoledì rielegge Colella

Nella mattina di mercoledì la commissione patrimonio delle Torri, nonostante l’assenza di Colella, ha votato nuovamente e l’ex presidente è tornato al suo posto. Nessun ruolo all’opposizioni: anche le vice presidenza sono state assegnate alla maggioranza con Valentina Fabri Zuccarelli e Alessandro Stabellini.

Da dove riprenderà il lavoro di commissione?

Buona la seconda. Giancarlo Colella è di nuovo presidente della commissione patrimonio che in questi mesi è stata impegnata, tra le altre cose, nella individuazione degli immobili abusivi e nei progetti per nuove assegnazioni degli spazi. “Ripartirò dall’incontro con realtà del territorio – ha spiegato ai nostri taccuini – Ci sono progetti che devono essere valorizzati, come il gruppo retake e seguirò tra gli altri il progetto presentato dal comitato di quartiere Nuova Ponte di Nona che è arrivato primo nella classifica municipale del concorso comunale “Roma decide” (qui il progetto) e mi occuperò della “cittadinanza attiva” lasciato per ora in fase embrionale che aspetta di essere messo in atto”. Nello specifico: “Partiremo con l’ascolto delle istanze di quattro quartieri, in primis, per rispondere alle esigenze dei cittadini che ci saranno presentate in una serie di incontri pubblici”.