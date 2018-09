Discarica abusiva e grandi tombini non protetti

Nella zona tra Via Nicola Saliola e Via don Tonino Bello sono è presente un'area di grande degrado, precisamente è stata creata una discarica abusiva con rifiuti di vario genere (frigoriferi, televisori, materassi, reti metalliche arrugginite, ecc), inoltre sono stati rimossi delle protezioni di grandi buchi di servizio lasciando cosi scoperta una caduta libera di 3 metri!! Siamo in una situazione di totale abbandono soprattutto perché sono state fatte segnalazioni di ogni genere (mail al Municipio, segnalazioni sul portale di Roma Capitale, ecc) ma nessun tipo di intervento è mai stato effettuato.