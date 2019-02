Ponte di Nona: il prossimo anno 50 bambini fuori dalla scuola Muggia

Emergenza posti alla scuola di piazza Muggia nel plesso dell’Istituto Comprensivo Peppino Impastato di Ponte di Nona. A rimanere fuori dai banchi per il prossimo anno scolastico potrebbero essere circa 50 bambini. Il condizionale è d’obbligo perché la commissione lavori pubblici del Municipio Roma VI delle Torri ha già in cantiere delle ipotesi di soluzione.

Prefabbricati da integrare alla struttura: le ipotesi avanzate dal Municipio

“Se dovessimo intervenire sulla struttura andremmo fuori tempo – ha spiegato Giuseppe Agnini, presidente della commissione lavori pubblici di viale Cambellotti – quindi abbiamo pensato a soluzioni più immediate come l’installazione di prefabbricati da integrare alla struttura che non arrecherebbero nessun danno all’immobile esistente”. Una strada, per altro, già percorsa dal Dipartimento Simu come soluzione per altre “emergenze”.

"Continuiamo a inseguire l'emergenza perché manca programmazione dal Dipartimento"

Una situazione diversa invece quella della scuola San Biagio Platani, nel plesso di via Siculiana a Grotte Celoni. “Dalla scuola hanno chiesto di spostare l’ingresso da via Siculiana perché molto trafficata a via Pettineo e ristabilire l’organizzazione della struttura con una nuova aula ma per queste modifiche che rientrerebbero nell’ambito di fondi straordinari abbiamo chiesto parere agli uffici tecnici soprattutto sulla fattibilità”. Non manca la polemica: “Continuiamo a inseguire le emergenze perché dal Dipartimento Scuola non è stata approntata nessuna programmazione sulle risorse e sui fabbisogni” ha concluso Agnini.