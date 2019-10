Torri: il municipio dice “no” all’impianto a biomasse. L’azienda replica: “Sarà in sintonia con il territorio”

“No”. Lo hanno detto i cittadini durante le assemblee e attraverso le petizioni, lo ha detto il Municipio votando all’unanimità un documento presentato dalla maggioranza ma senza simboli di partito che impegna giunta a presidente a presentare pareri ostativi alla realizzazione del nuovo impianto. Per tutti, Agricola Salone non può andare avanti. Non solo, a margine del consiglio municipale di giovedì mattina, l’assessora all’ambiente del parlamentino di viale Cambellotti ha definito “mendaci e offensive le dichiarazioni dell’azienda pubblicate sulla nostra testata nei giorni scorsi (QUI IL LINK). Non solo, ha annunciato di voler trasmettere tutte le osservazioni anche alla Procura della Repubblica (QUI LE SUE PAROLE).

La replica di Agricola Salone di via Prenestina 1280

Abbiamo raggiunto la società che ha così replicato: “Agricola Salone precisa che l’impianto è nato per esigenze agricole e intende preservare la propria connotazione e l’ambiente circostante. È stato autorizzato al trattamento delle biomasse agricole attraverso la pratica del compostaggio. Tratterà infatti prioritariamente scarti ortofrutticoli provenienti dalle coltivazioni dell’azienda stessa, e solo in parte scarti di frutta e verdura provenienti dall’esterno. Al fine di mantenere la caratteristica agricola della azienda, potranno essere accettati scarti organici selezionati e di derivazione agricola. Proprio l’attitudine agricola dell’impianto e la dotazione delle più avanzate tecnologie consentiranno allo stesso di inserirsi nel territorio in piena sintonia con le attività esistenti e la vita dei cittadini, come avviene già per altri impianti in provincia di Roma, con tecnologie avanzate presenti in Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e in Svizzera da oltre 10 anni dove impianti similari sono pienamente integrati”.