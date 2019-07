Incendio a Ponte di Nona, appartamento distrutto dalle fiamme: palazzo evacuato

Incendio al terzo piano di un palazzo in via Luigi Crocco, in zona Ponte di Nona, periferia est di Roma. Le fiamme, scoppiate, intorno alle 14:30 di oggi, e il fumo hanno spaventato i bambini e i condomini del palazzo.

Primi ad arrivare sul posto, gli agenti del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, che in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, hanno evacuato lo stabile. Sul posto anche il personale medico del 118. L'appartamento, nei pressi della stazione di Ponte di Nona, è andato completamente distrutto. Da determinare le cause del rogo.