Incendio a Nuova Ponte di Nona: evacuata palazzina

Prima l'incendio poi l'evacuazione. Siamo a Nuova Ponte di Nona dove poco dopo le 20:00 di venerdì 27 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti al civico 222 di via Luigi Gastinelli per incendio di un appartamento al quarto piano di un edificio di cinque piani fuori terra. Sul posto due Squadre di pompieri con un'Autoscala, un'Autobotte, il Carro Autoprotettori e il Funzionario di Servizio.

I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio sviluppatosi nel salone evitando il propagarsi delle fiamme in altre stanze dell'appartamento. Al momento l'appartamento è stato reso inagibile per il fumo e il calore sprigionato dell'incendio. A scopo precauzionale l'edificio è stato evacuato fino al termine dell'intervento. Non ci sono persone ferite o intossicate.

A causa del calore e del denso fumo nero sviluppatosi dell'incendio 14 appartamenti sono state interdetti all'uso abitativo a scopo cautelativo. Le famiglie sono state sistemate in altri alloggi. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale per l'assistenza abitativa alle famiglie.