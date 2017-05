Gli Internazionali di tennis in periferia: campi gratis a Ponte di Nona Vecchia

Tre mini campi e un maxi schermo al parco della Riserva Nuova in via Don Primo Mazzolari, nel quartiere di Ponte di Nona Vecchia. Così anche la periferia Est della Capitale si appresta a vivere gli Internazionali di Tennis. Quest’anno, infatti, a partire da martedì prossimo fino a sabato 21 maggio, adulti e bambini potranno cimentarsi nel gioco del tennis. Tutti potranno dunque usufruire, in maniera gratuita, degli spazi a disposizione sotto l’attento sguardo di personale preposto, in contemporanea all’evento di più ampio respiro che si sta svolgendo invece, come da consuetudine, al Foro Italico.

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, tenutasi nei giorni scorsi in viale Cambellotti, l’assessore comunale allo sport, Daniele Frongia, aveva dichiarato: “Una importante novità di questa edizione per coinvolgere le periferie, che vedrà in campo con la racchetta anche Max Giusti, che ha accolto con entusiasmo l'iniziativa”. Oltre il noto conduttore televisivo, sono attese anche altre sorprese durante l’evento “Giocate a tennis con noi”.

“Come municipio abbiamo dato un’indicazione precisa – ha commentato Laura Arnetoli, capogruppo del movimento cinque stelle alle Torri – la scelta del parco della Riserva Nuova, proprio nelle adiacenze del punto verde qualità, ha voluto evidenziare questa struttura, nonostante le vicissitudini che l’ha vista coinvolta, deve ritornare ad essere dei cittadini”.