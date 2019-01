A Ponte di Nona arriva il mercato contadino

Una vera e propria rivoluzione quella che si annuncia per il 2019 nel settore commercio al Municipio Roma VI delle Torri. Oltre il restyling al mercato di via Sisenna nel quartiere Torre Spaccata e la riqualificazione con annesso trasferimento del mercato di Vecchia Ponte di Nona nel terreno situato su via Follerau, un nuovo mercato sta per nascere alle torri. Si tratta del primo mercato a km0, luogo designato per la costruzione del nuovo “punto vendita” è il parcheggio situato in via Luciano Conti nel quartiere Nuova Ponte di Nona.

“Il mercato sarà realizzato entro quest’anno – ha spiegato Laura Arnetoli, consigliera Movimento Cinque Stelle di viale Cambellotti – la sua costruzione segue l’iter già avviato dalla delibera capitolina riguardo i Farmers Market”. Il mercato contadino di via Conti ha una specifica in più: “E’ il primo mercato a km0 realizzato su un’area pubblica”. Il progetto prevederà un numero di banchi pari a 15 e sarà autorizzata la vendita di prodotti alimentari: “Si svolgerà il sabato mattina e sarà possibile acquistare direttamente dai produttori formaggio, frutta e altri generi alimentari” ha concluso Arnetoli.