Ponte di Nona, il mercato contadino ripassa dal via: entro 40 giorni le votazioni definitive

Avrebbe dovuto essere a un passo dalla pubblicazione il bando per l’istituzione del mercato contadino di via Conti a Ponte di Nona ma un intoppo burocratico ha rallentato l’iter. Dalla commissione commercio, è arrivata la rassicurazione: “Il progetto va avanti” ha detto Laura Arnetoli.

Un errore nell'iter burocratico ha rallentato il mercato

Ad ottobre dello scorso anno, l’iter di avvio per la realizzazione del mercato di Ponte di Nona, era in dirittura d’arrivo. A rallentare la procedura, però, è stato l’errore nell’invio della documentazione, pervenuta di fatti ad un ufficio non competente del Comune che non ha fatto da tramite per far sì che tutto giungesse a destinazione. Pertanto, è ricominciato tutto daccapo.

Entro 40 giorni le votazioni definitive

“Il documento è già stato approvato di nuovo in giunta, dovrà passare in commissione, poi in assemblea capitolina e finalmente il progetto prenderà forma – ha spiegato Arnetoli, vice presidente della commissione commercio di viale Cambellotti – Tutte le votazioni saranno espletate nell’arco di 40 giorni”.

Dopo l’approvazione in assemblea capitolina, il dipartimento potrà procedere alla redazione e alla pubblicazione del bando di assegnazione dei quindici banchi previsti così come da progetto dediti al mercato contadino che si svolgerà il sabato mattina in via Conti.