Le fermate degli autobus a Villaggio Prenestino sono più sicure

Sono stati ultimati i lavori di rifacimento e di messa in sicurezza delle fermate bus nel quartiere Villaggio Prenestino del Municipio Roma VI delle Torri. I lavori iniziati da tempo hanno coinvolto anche l’associazione di quartiere Villaggio Prenestino che ha preso parte ad alcuni sopralluoghi effettuati dalla commissione mobilità presieduta da Fabrizio Tassi.

Gli interventi in via Fosso dell’Osa

Gli interventi di restyling riguardano le fermate bus di via Fosso dell’Osa dove transitano le linee 051 e 314 (in attesa che venga messo in atto il nuovo piano della mobilità previsto dopo l’apertura della stazione metro San Giovanni). “Abbiamo messo in sicurezza punti critici della strada così da garantire maggiore tranquillità ai residenti” ha commentato Tassi.

"Interventi anche su via Massa San Giuliano"

Intanto è in cantiere anche il trasferimento delle fermate su via Massa San Giuliano: “La condizione del traffico è molto cambiata dopo il crollo parziale del ponte Osa – ha commentato ancora Tassi – pertanto abbiamo presentato un progetto in via preliminare, studiato anche con il comitato di quartiere, per trovare soluzioni adeguate che possano trasferire le fermate delle linee che attualmente transitano su questa strada” ha concluso. Il documento è stato approvato durante il consiglio di giovedì.