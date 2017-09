VIDEO | Ponte di Nona, apre l'asilo Crocco. Raggi: "Pronto da anni e mai messo in funzione"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La visita di stamattina, mercoledì 27 settembre, della Sindaca di Roma Virginia Raggi, nell'asilo nido di via Luigi Crocco, a Ponte di Nona. Struttura pronta da almeno quattro anni ma che non fu mai aperta, in un quadrante con grande sofferenza di posti nelle strutture scolastiche pubbliche

"Un successo di questa amministrazione, comunale e municipale, che da subito si è messa al lavoro per dare ai cittadini questa struttura", dice la Sindaca, Virginia Raggi.

"Fu concepito come silo nido - spiega la presidente della commissione municipale alla Scuola, Silvia Foriglio - vista la carenza di posti in questo quartiere abbiamo deciso di farlo diventatre un polo '0-6', inserendo anche una sezione di scuola dell'infanzia, in modo da dare anche continuità pedagogica ai bambini".