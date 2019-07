VI municipio, la sicurezza non va in vacanza: convocato il tavolo sull’osservatorio ad agosto 

Nessuna pausa estiva per la sicurezza al VI Municipio. Contrariamente agli altri anni, il tavolo dell’osservatorio che vedrà la partecipazione anche del vice prefetto di Roma e delle forze dell’ordine oltre che di rappresentanti istituzionali, si terrà il 7 agosto nei locali di viale Cambellotti. L’imperativo resta sempre la lotta allo spaccio ma soprattutto il controllo del territorio, in particolar modo del versante est che ruota intorno al quartiere Ponte di Nona.

Che argomenti porterà il Municipio al tavolo con il viceprefetto?

Abbiamo raggiunto Fulvio Romanelli, assessore alla legalità e alla sicurezza del Municipio VI che in vista dell’imminente appuntamento ha idee chiare e richieste specifiche nell’ottica di un lavoro congiunto che già il Prefetto aveva palesato durante la visita di giugno. Tor Bella Monaca era stata infatti la prima tappa delle visite programmate in città del nuovo prefetto di Roma Gerarda Pantalone. “Chiederemo un maggiore controllo della zona a est del Municipio, come Nuova Ponte di Nona – ha spiegato Romanelli – perché molte strutture private poi abbandonate sono diventate ricettacolo di criminalità e anche perché questa parte del Municipio non è sotto stretto controllo delle forze dell’ordine”. I militari che tutelano la sicurezza dell’area provengono infatti da San Vittorino.

La sicurezza di Torre Angela e la questione urbanistica

Discorso diverso per il quartiere Torre Angela che pur trovandosi nelle immediate vicinanze della sede municipale e della caserma dei carabinieri di via Parasacchi (Tor Bella Monaca) vive un disagio legato all’aspetto urbanistico. “Le sue fattezze – ha aggiunto per concludere Romanelli – Rendono difficile il controllo del territorio e pertanto potrebbe risultare meno attenzionata rispetto a Tor Bella Monaca dove il passaggio delle forze dell’ordine (sia polizia che carabinieri) è continuo.