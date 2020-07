Ponte di Nona: il caso Autostrade riaccende i riflettori sul pedaggio della A24

L’ultima richiesta in ordine di tempo di eliminare il pedaggio della A24 nel tratto urbano è stata lanciata durante la fase di lockdown direttamente al ministro dei trasporti per fronteggiare la crisi economica. A distanza di poche ore dall’accordo con raggiunto tra il governo Conte e la famiglia Benetton, il gruppo Misto del sesto municipio commenta: “Quale occasione migliore per eliminare ora il pedaggio?” ha detto Dario Nanni.

“Da anni insieme ad associazioni, comitati e cittadini ci battiamo per far togliere quello che è un iniquo balzello, basato su un accordo che non abbiamo mai avuto modo di poter visionare, e che anche per queste ragioni ci lascia perplessi – ha aggiunto - Ricordo che da Presidente della commissione LL. PP. capitolina convocai diverse sedute per fare chiarezza su questa oscura vicenda”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dismissione dei caselli interessa i quartieri di Ponte di Nona, Lunghezza e Settecamini i cui residenti che dalla periferia raggiungono il centro quotidianamente per motivi di lavoro sono costretti a pagare un vero e proprio obolo. “Purtroppo le numerose richieste inviate alle commissioni parlamentari e ai ministeri competenti, per avere la documentazione sull’accordo tra la società di gestione e lo Stato sono rimaste senza risposta. E anche le lettere inviate sia all’allora Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi che all’attuale Giuseppe Conte non hanno avuto risposta” ha concluso Nanni.