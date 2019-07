Ponte di Nona vuole un corridoio ciclo-pedonale tra i tre parchi e stravince il contest "Roma Decide"

“Vogliamo vincere il concorso perché crediamo che sia un’opera davvero importante per il quartiere”. A parlare sono i pontenonini, a nome del comitato di quartiere Nuova Ponte di Nona che ha presentato il progetto dal titolo “Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali a Nuova Ponte di Nona” nell’ambito del contest promosso dal Campidoglio Roma Decide. Un punteggio altissimi che colloca il progetto al primo posto nella classifica municipale con un totale di voti 412 totali, al secondo posto con 371 voti si è posizionato il progetto che vorrebbe il completamento della città dello sport e la piscina Calatrava.

Il progetto del comitato di quartiere Nuova Ponte di Nona

Il progetto prevede l’unione dei tre parchi presenti nel quartiere: parco Sinisgalli, parco Gastinelli e il parco di via Collatina Vecchia. Un’idea di riqualificazione che si inserisce in un contesto di più ampio respiro grazie alla realizzazione di un corridoio ciclo-pedonale che colleghi il quartiere alla stazione di Ponte di Nona, tra l’altro di recente apertura. Un sogno per i residenti del quartiere che da tempo spingono per una mobilità sostenibile e che sarebbero entusiasti di vedere realizzato il loro “disegno”. Basti pensare che il progetto è stato al centro di altri tavoli che lo stesso comitato ha tenuto con le istituzioni sia municipali che comunali.

Dal comitato: "Siamo soddisfatti di questa partecipazione"

La palla adesso passa agli uffici del Comune che analizzeranno la fattibilità del progetto (ad agosto) e a ottobre una seconda votazione, insomma il progetto per ora è in semifinale. “A noi piacerebbe si realizzasse l’opera, siamo soddisfatti che i cittadini si siano uniti a noi e abbiamo stravinto” ha detto Dario Musolino, presidente del comitato di quartiere Nuova Ponte di Nona. “Se l’entusiasmo dei cittadini è così grande non possiamo restare inermi – ha commentato ai nostri taccuini Roberto Romanella, presidente del Municipio VI – Proveremo a farci sentire”.