Ponte di Nona: edificio e campetti del punto verde qualità assegnati al Municipio

Anche i campetti di calcio e la struttura ad esse attigua entra nel patrimonio municipale del sesto. Spetterà al municipio la ristrutturazione e la gestione dei nuovi immobili del Punto Verde Qualità di Ponte di Nona. Nell’ambito della recente variazione di bilancio sono stati previsti 270.000 euro da destinare alla riqualificazione dell’immobile che, dopo la scuola e l’ex ristorante, conclude l’operazione di ripristino della legalità avviata dal Municipio VI sulle strutture dell’ex Punto Verde Qualità di Ponte di Nona.

La gara indetta nel 2019

Nel 2019 erano stati previsti i fondi per la progettazione ed era stata indetta la gara per assegnare la proposta progettuale. “Abbiamo voluto individuare sin da subito, avendo il progetto pronto, le risorse economiche necessarie al ripristino funzionale della struttura e alla presa in carico della stessa da parte del Municipio VI che, in questo modo, può indirizzare anche quella che deve essere la futura gestione” ha detto Katia Ziantoni, assessora al patrimonio del municipio VI.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con i fondi disponibili, l'assegnazione dei lavori

“Un patto con i cittadini che viene da lontano e che stiamo portando avanti tra fondi limitati, lungaggini della macchina amministrativa e la necessità di far convergere la volontà politica con le regole amministrative –ha continuato - Dopo mesi di lavoro oggi siamo in grado di poterci riappropriare dell’ultimo immobile rimasto dell’ex Punto verde qualità di Ponte di Nona per restituirlo al territorio. Una volta passata la variazione di bilancio e i fondi saranno disponibili, verrà indetta altra gara per l’affidamento dei lavori. Contiamo, entro l’anno di vedere terminata l’opera in modo da poterci concentrare sull’affidamento e sulla gestione della struttura.”