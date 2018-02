A Ponte di Nona un carnevale popolare per uscire dal buco nero del Punto Verde Qualità

Giocolieri, clown, musicisti. Per giovedì grasso le strade di Ponte di Nona saranno invase dai colori e dai ritmi del carnevale. Una sfilata popolare in piena regola, organizzata dai comitati che puntano a riaccendere i riflettori sul destino del Punto Verde Qualità.

Il destino dell'ex sala slot

Dopo tanti anni una battaglia è stata vinta. La mega sala slot di milletrecento metriquadrati realizzata all'interno del PVQ ha infatti chiuso i battenti. La buona notizia è però durata poco. Lo spazio, rimasto inutilizzato e privo di guardiania, è stato rapidamente saccheggiato. Un destino prevedibile che non concorre a migliorare le condizioni del quartiere. Lo spreco economico, dovuto alle fidejussioni concesse per realizzare il discutibile progetto di Ponte di Nona (circa 14 milioni di euro) si associa allo spreco delle risorse materialmente disponibili. Lì infatti è stato realizzato un asilo nido che, nonostante le proteste e le occupazioni simboliche dei residenti, non ha mai aperto i cancelli.

Le richieste dei Comitati

"Con la sfilata di carnevale – prevista per l'8 febbraio – chiederemo fondamentalmente due cose: l'utilizzo del nido di via don Primo Mazzolari. E la riconversione dell'ex sala slot in una delegazione municipale" spiega Valter Aquilini, del centro polivalente Nino Moroni. Nel municipio vi infatti, dopo la chiusura di quelli presenti a Lunghezza e San Vittorino, sopravvive soltanto l'ufficio anagrafico di Tor Bella Monaca. Da qui la richiesta di utilizzare gli spazi attualmente abbandonati per erogare servizi alla comunità locale. A partire dal nido, pronto dal 2010 ed in grado di ospitare fino a 120 bambini. Per finire con la delegazione municipale, "un presidio istituzionale" in grado di scoraggiare l'avanzata del degrado.